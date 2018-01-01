Сестра Кобзона рассказала о его состоянии

Гелена Кандель напомнила, что Кобзон находится на плановом лечении

Иосиф Кобзон УНИАН

Сестра российского певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила, что с артистом все в порядке и опровергла сообщение, что он впал в кому.

"Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", - возмутилась Кандель в комментарии RT.

По ее словам сейчас "пьет кофе с супругой и с медсестрой".

Кандель напомнила, что Кобзон находится на плановом лечении. "Ему положено это лечение из-за его болезни (...) Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье - это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" - говорит сестра артиста.

Ранее СМИ сообщили, что Иосиф Кобзон, которого накануне якобы доставили в больницу в бессознательном состоянии, впал в кому. Супруга певца Нинель Кобзон уточнила, что речь идет о плановом лечении.

Напомним, Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием на протяжении уже 13 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.

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