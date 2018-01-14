Google досрочно назвал Путина победителем президентских выборов в России

В соцсети предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в "Википедии", откуда собирают информацию инструменты Google.

Владимир Путин. Reuters

Поисковая система Google досрочно назвала российского лидера Владимира Путина "победителем президентских выборов-2018", которые состоятся в марте.

По запросам "Президентские выборы в России 2018" и "выборы 2018" начала показывает данные о Путине "победителе" не только на русском, но и на английском языке.

Кроме того, пользователи в соцсети предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в "Википедии", откуда собирают информацию инструменты Google. В материале могли указать "результаты" еще не состоявшихся выборов.

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Позже, исполнительный директор российского отделения "Викимедиа" Станислав Козловский завил, что ошибку уже исправили, пишет РБК.

По его словам, "ошибка произошла из-за пользователя, который подредактировал в "Википедии" материал о грядущем голосовании. Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", — рассказал он.

Козловский также добавил, что в онлайн-энциклопедии устранили недочет через 20 минут, затем ошибка исчезла и из Google.

Стоит отметить, что Путин уже трижды избирался на должность президента России с 2000 года (с перерывом в 2008 — 2012 годах).

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