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Google досрочно назвал Путина победителем президентских выборов в России

Сегодня, 18:26

В соцсети предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в "Википедии", откуда собирают информацию инструменты Google.

Путин хитрый
Владимир Путин. Reuters
Поисковая система Google досрочно назвала российского лидера Владимира Путина "победителем президентских выборов-2018", которые состоятся в марте.

По запросам "Президентские выборы в России 2018" и "выборы 2018" начала показывает данные о Путине "победителе" не только на русском, но и на английском языке.

Кроме того, пользователи в соцсети предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в "Википедии", откуда собирают информацию инструменты Google. В материале могли указать "результаты" еще не состоявшихся выборов.

Путин, выборы
Скриншот

Позже, исполнительный директор российского отделения "Викимедиа" Станислав Козловский завил, что ошибку уже исправили, пишет РБК.

По его словам, "ошибка произошла из-за пользователя, который подредактировал в "Википедии" материал о грядущем голосовании. Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", — рассказал он.

Козловский также добавил, что в онлайн-энциклопедии устранили недочет через 20 минут, затем ошибка исчезла и из Google.

Стоит отметить, что Путин уже трижды избирался на должность президента России с 2000 года (с перерывом в 2008 — 2012 годах).

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Путин, Россия, выборы, Интернет
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