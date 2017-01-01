Сеть взорвало скандальное видео курящей двухлетней девочки

По словам мамы, сигарету ребенку дал ее родной брат, дядя малышки.

Скриншот

Видеоролик, на котором двухлетняя девочка из Владикавказа курит как взрослая, взорвал Интернет.

Малышка, под одобрительные возгласы и смех взрослых, затягивается и стряхивает пепел совсем как заядлый курильщик.

Пользователи, которые посмотрели скандальное видео возмущаются безответственностью родителей и отказываются верить, что подобное возможно.

Они считают, чтобы научить такому ребенка нужно приложить немало усилий.

Подписчики также возмущены из-за безответственности родителей и удивляются, почему их до сих пор не лишили родительских прав, а кто-то отказывается верить, что подобное вообще может быть правдой.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Северной Осетии Артур Кокаев взял на контроль ситуацию с двухлетней курящей девочкой из Владикавказа и побывал в доме, где живут герои шокирующего видеоролика, пишет News-r.ru.

По его словам, малышка растет в многодетной семье. Соседи отзываются о родителях крошки положительно.

"Отец девочки пошел на контакт. Он понимает, что последствия публикации в Сети видеоролика, для него неминуемы", — отметил он.

Он такжезаявил, что проведет с родителями малышки пролилактическую работу и обязательно привлечет их к административной ответственности.

Полицейские также установили, что видео снято еще в ноябре 2017 года. Родители сразу удалили видео из Instagram, но ролик кто-то успел скачать. По словам мамы, сигарету ребенку дал ее родной брат, дядя малышки. На мужчину полицейские составили административный протокол за вовлечение ребенка в процесс потребления табака.