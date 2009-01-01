Северная Корея угрожает США новыми "подарками"

Последнее испытание ядерного оружия в КНДР, являются "подарком", адресованным никому, кроме США.

Reuters

Об этом заявил постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Хан То Сон, сообщает Reuters.

"Недавние меры самообороны моей страны, КНДР, являются "подарком", адресованным никому, кроме США ", — сказал он.

Также дипломат подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы в воскресенье, 3 сентября.

"США получат больше "подарков"... пока они полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что глава минбороны США Джеймс Мэттис заявил: у Штатов есть много вариантов для уничтожения КНДР.

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