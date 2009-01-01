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Северная Корея угрожает США новыми "подарками"

Сегодня, 07:58

Последнее испытание ядерного оружия в КНДР, являются "подарком", адресованным никому, кроме США.

КНДР, запуск, Ракета, Ким чен Ын, Хвасонг-12, Hwasong-12 03
Reuters
Северная Корея готова отправить "больше подарков" в Соединенные Штаты, пока мировые державы готовят ответ на последнее испытание ядерного оружия в Пхеньяне.

Об этом заявил постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Хан То Сон, сообщает Reuters.

"Недавние меры самообороны моей страны, КНДР, являются "подарком", адресованным никому, кроме США ", — сказал он.

Также дипломат подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы в воскресенье, 3 сентября.

"США получат больше "подарков"... пока они полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что глава минбороны США Джеймс Мэттис заявил: у Штатов есть много вариантов для уничтожения КНДР.

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КНДР, Северная Корея, испытание, ядерное оружие, бомба, США, ООН
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