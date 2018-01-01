Съезд ПР за полмиллиона и "концепция антисемитизма": опубликованы доказательства по делу Манафорта

Более 300 документов по делу Манафорта предоставлено следственной группой спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера.

Пол Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем фото: 24tv.ua

В опубликованных документах по делу экс-политтехнолога Виктора Януковича американца Пола Манафорта (который также был руководителем предвыборного штаба Трампа) содержится электронная переписка, в которой обсуждается политическая кампания Януковича и "Партии регионов", а также прорабатываются детали его рабочих поездок.

Более 300 документов по делу Манафорта предоставлено следственной группой спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, пишет "Голос Америки".

В одном из писем политконсультанту Тэду Дивайну Манафорт инструктирует, как должно выглядеть выступление экс-премьера Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года.

При этом Манафорт дает указания: "Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу "Украина для людей", - передает издание.

Кроме того, в документах значится стоимость проведения съезда Партии регионов – 565 тыс долларов.

Согласно обнародованным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

Ранее западные СМИ писали, что в 2012 году Пол Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование тогдашнего пророссийского правительства Украины. В США юриста и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

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