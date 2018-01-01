Шендерович сказал, чего очень боится Путин

В России у власти находятся "троглодиты", считает писатель.

Владимир Путин очень боится "дворцового переворота", сообщил писатель Reuters

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович утверждает, что президент РФ Владимир Путин очень боится "дворцового переворота".

В России выступить против главы страны — самоубийство, рассказал литератор в интервью "Високому Замку".

По его словам, "надеяться, что окружение Путина будет делать какие-то резкие движения, не стоит, там уже давно нет людей, которые способны на поступок".

"То, что у власти троглодиты (пещерные люди — Ред.), все понимают, но попадать им в зубы никто не хочет", — отметил собеседник.

Ранее российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что раньше функции шута при власти выполнял лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, но теперь Владимир Путин в некотором роде берет на себя эту роль.

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