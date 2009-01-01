Шнурок экономических санкций на шее Пхеньяна. Как будут умиротворять Северную Корею

Жесткие экономические санкции приведут гуманитарной катастрофа с многочисленными жертвами, говорит Евгений Жеребецкий.
Об этом политический аналитик Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду".
"ООН уже давно ничего не может сделать. Этот орган превратился в обычную говорильню, которая артистично имитирует бурную деятельность, — говорит политолог. По его мнению, именно по этой причине серьезные шаги по сдерживанию КНДР могут осуществить только отдельные большие страны или объединения, причем вне ООН — США, Китай или Европейский.
"Что касается Северной Кореи, то, во-первых, там абсолютно сумасшедший правитель. Такая уж у них политическая традиция и так сложилась история: династия неадекватных Кимов прихватила страну и делает с ней и народом все, что заблагорассудится. Без каких-либо последствий со стороны своих граждан", — заметил эксперт.
"Таким образом, в случае применения финансовых и экономических санкций по отношению к северокорейскому режиму со стороны мировых государств страдать будет не Ким Чен Ын, а простые граждане. Результатом жестких экономических санкций будет гуманитарная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами. Это — первая проблема чисто морального характера, которая сдерживает мировое сообщества от такого шага", — считает аналитик.
"Во-вторых, следует помнить, что, начиная с 1956 года, СССР начал готовить для КНДР специалистов-ядерщиков, а в 1965 году Москва построила Северной Корее первый ядерный реактор. При этом работы по созданию ядерного оружия начались в 70-е годы прошлого века, и в 1974 году китайцы предоставили корейским братьям свои ядерные полигоны. В 1994 году КНДР и США подписали соглашение о "заморозке" северокорейской ядерной программы в обмен на поставки мазута. Американцы пообещали также построить в КНДР два атомных реактора на легкой воде, однако строительство так и не было завершено. В 90-е годы Пхеньян приобрел у Пакистана технологии и оборудование для обогащения оружейного урана. У 2002 году американцы объявили, что корейцы нарушили соглашение и прекратили поставлять мазут для корейских электростанций, а в 2003 — Пхеньян депортировал из страны инспекторов стран МАГАТЭ и официально объявил о выходе Северной Кореи из ДНЯО и об возобновлении ядерной программы. Наконец, в 2005 году Пхеньян официально объявил, что владеет ядерным оружием", — напомнил политолог.
Как видим, если бы не "братская" помощь российского, китайского и пакистанского народов, корейцы ядерное оружие не создали бы.
"Следующая, третья проблема — Южная Корея, которая может очень пострадать в случае атаки как со стороны КНДР, так и от последствий американской ядерной атаки на Северную Корею: радиационное заражение более чем 50-миллионной страны с плотностью населения 500 человек на квадратный километр будет иметь катастрофические последствия для этой экономически развитой и демократической страны. Собственно, потенциальная угроза Сеулу от последствий американо-северокорейского противостояния существенно усложняет задачу Пентагону в вероятной войне", — уверен эксперт по международным вопросам.
По его мнению, лидером в противостоянии с Пхеньяном будут США, к которым присоединятся Япония и Южная Корея. Соответствующие глубокие обеспокоенности выразят Китай и Россия. Против КНДР будут введены жесткие экономические санкции, заморожены северокорейские счета, если таковые найдут. И постепенно на шее Пхеньяна будет затягиваться шнурок экономических санкций.
"Но Северная Корея — не Россия. Москва держит деньги в американских банках, там живут семьи российских олигархов и членов парламента, учатся их дети. И если бы Европа и США захотели пресечь подрывную деятельность Москвы в мире и войну в Украине, они бы заблокировали российские счета, ввели эмбарго на российские энергоносители и сырье, запретили бы въезд российским политикам и бизнесменам на Запад. Но они этого не делают", — говорит политолог.
"А с Северной Кореей так сделать не получится, потому что Пхеньян деньги своих граждан держит у себя. Поэтому процесс "умиротворения" Ким Чен Ына экономическими санкциями будет сложен, длительным и болезненным для северокорейского народа", — подытожил Евгений Жеребецкий.
Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы.
Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Испытания водородной бомбы: знает ли мир, как усмирить Северную Корею?"