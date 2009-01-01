Шнурок экономических санкций на шее Пхеньяна. Как будут умиротворять Северную Корею

Жесткие экономические санкции приведут гуманитарной катастрофа с многочисленными жертвами, говорит Евгений Жеребецкий.

Евгений Жеребецкий Главред

Даже после испытаний Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты иОрганизация Объединенных Наций не сможет воздействовать на КНДР, поэтому нужны иные способы умиротворения агрессивного режима.

Об этом политический аналитик Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду".

"ООН уже давно ничего не может сделать. Этот орган превратился в обычную говорильню, которая артистично имитирует бурную деятельность, — говорит политолог. По его мнению, именно по этой причине серьезные шаги по сдерживанию КНДР могут осуществить только отдельные большие страны или объединения, причем вне ООН — США, Китай или Европейский.

"Что касается Северной Кореи, то, во-первых, там абсолютно сумасшедший правитель. Такая уж у них политическая традиция и так сложилась история: династия неадекватных Кимов прихватила страну и делает с ней и народом все, что заблагорассудится. Без каких-либо последствий со стороны своих граждан", — заметил эксперт.

"Таким образом, в случае применения финансовых и экономических санкций по отношению к северокорейскому режиму со стороны мировых государств страдать будет не Ким Чен Ын, а простые граждане. Результатом жестких экономических санкций будет гуманитарная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами. Это — первая проблема чисто морального характера, которая сдерживает мировое сообщества от такого шага", — считает аналитик.

"Во-вторых, следует помнить, что, начиная с 1956 года, СССР начал готовить для КНДР специалистов-ядерщиков, а в 1965 году Москва построила Северной Корее первый ядерный реактор. При этом работы по созданию ядерного оружия начались в 70-е годы прошлого века, и в 1974 году китайцы предоставили корейским братьям свои ядерные полигоны. В 1994 году КНДР и США подписали соглашение о "заморозке" северокорейской ядерной программы в обмен на поставки мазута. Американцы пообещали также построить в КНДР два атомных реактора на легкой воде, однако строительство так и не было завершено. В 90-е годы Пхеньян приобрел у Пакистана технологии и оборудование для обогащения оружейного урана. У 2002 году американцы объявили, что корейцы нарушили соглашение и прекратили поставлять мазут для корейских электростанций, а в 2003 — Пхеньян депортировал из страны инспекторов стран МАГАТЭ и официально объявил о выходе Северной Кореи из ДНЯО и об возобновлении ядерной программы. Наконец, в 2005 году Пхеньян официально объявил, что владеет ядерным оружием", — напомнил политолог.

Как видим, если бы не "братская" помощь российского, китайского и пакистанского народов, корейцы ядерное оружие не создали бы.

"Следующая, третья проблема — Южная Корея, которая может очень пострадать в случае атаки как со стороны КНДР, так и от последствий американской ядерной атаки на Северную Корею: радиационное заражение более чем 50-миллионной страны с плотностью населения 500 человек на квадратный километр будет иметь катастрофические последствия для этой экономически развитой и демократической страны. Собственно, потенциальная угроза Сеулу от последствий американо-северокорейского противостояния существенно усложняет задачу Пентагону в вероятной войне", — уверен эксперт по международным вопросам.

По его мнению, лидером в противостоянии с Пхеньяном будут США, к которым присоединятся Япония и Южная Корея. Соответствующие глубокие обеспокоенности выразят Китай и Россия. Против КНДР будут введены жесткие экономические санкции, заморожены северокорейские счета, если таковые найдут. И постепенно на шее Пхеньяна будет затягиваться шнурок экономических санкций.

"Но Северная Корея — не Россия. Москва держит деньги в американских банках, там живут семьи российских олигархов и членов парламента, учатся их дети. И если бы Европа и США захотели пресечь подрывную деятельность Москвы в мире и войну в Украине, они бы заблокировали российские счета, ввели эмбарго на российские энергоносители и сырье, запретили бы въезд российским политикам и бизнесменам на Запад. Но они этого не делают", — говорит политолог.

"А с Северной Кореей так сделать не получится, потому что Пхеньян деньги своих граждан держит у себя. Поэтому процесс "умиротворения" Ким Чен Ына экономическими санкциями будет сложен, длительным и болезненным для северокорейского народа", — подытожил Евгений Жеребецкий.

Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Испытания водородной бомбы: знает ли мир, как усмирить Северную Корею?"