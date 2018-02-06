Шотландская баронесса запускает криптовалюту для женщин

Криптовалюта призвана "вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий"

Баронесса Мишель Моне. cont.ws

Шотландская баронесса Мишель Мон и её бойфренд бизнес-магнат Дуг Барроумен запустят криптовалюту Equi на основе Еthereum.

Криптовалюта призвана "вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий", сообщает The Telegraph.

Баронесса, член Палаты лордов и основатель компании Ultimo, надеется привлечь 75 миллионов долларов на первичном размещении монет.

Старт предпродажи токенов запланирован на 1 марта. Минимальная сумма принимаемых инвестиций составит 100 тыс. долларов в рамках пресейла.

Через неделю после пересейла начнутся основные продажи, на которых можно будет инвестировать со 100 долларов. Суммарное количество токенов оценивается в 250 миллионов, и примерно 30% из них останется у соучредителей.

Цена одного токена — 50 центов.

Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.

Инвесторам, которые поддерживают проекты, обещано 70% прибыли, полученной после завершения, а еще 5% будут вручены тем, кто оставит свои жетоны на платформе.

Ранее американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет "тотальный коллапс".

Напомним, ранее сообщалось, что один из основателей Apple продал все биткоины.