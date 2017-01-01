Шпионские страсти: россиянку обвинили в вербовке швейцарского госслужащего

Согласно решению суда, гражданка России предлагала швейцарцу быть двойным агентом.

Наталья Весельницкая оказалась в центре внимания СМИ Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Россиянка Наталья Весельницкая стала объектом внимания многих мировых СМИ. Женщину обвиняют во взяточничестве, коррупции , а также в попытке завербовать швейцарского госслужащего для реализации госизмены.

Подробности дел обнародованы репортерами швейцарских газет Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger, сообщает Голос Америки.

В частности, издание The Daily Beast сообщает, что государственный служащий Швейцарии Виктор К. тайно летал в Москву, где встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Ранее женщина уже "прославилась" громкими встречами с сыном Трампа Дональдом-младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.

Журналисты убеждены, что швейцарского чиновника в Москву заманили. Он был ценен тем, что многие годы занимался расследованием деятельности русской мафии и олигархов. Однако подозрение вызвал тот факт, что о поездке он не уведомил высшее руководство.

Швейцарский суд признал поведение швейцарца неприемлемым и отстранил от должности на время следствия.

По одной из гипотез, Весельницкая имеет отношение к 230 миллионам долларов, которые ценой собственной жизни обнаружил Сергей Магнитский. Следствие предполагало, что часть этой суммы осела на банковских счетах в Швейцарии, поэтому следователи начали активную работу. Все подозрительные счета в рамках следствия заморожены.

Напомним, ранее сотрудниками контрразведки СБУ был задержан шпион РФ, который работал в окружении премьер-министра Владимира Гройсмана.