Штайнмайер назвал один из главных камней преткновения в отношениях Германии и России

РФ и США преследуют стратегические интересы как две крупные ядерные державы, отметил президент.

Франк-Вальтер Штайнмайер Reuters

Президент Германиизаявил, что конфликт на Донбассе, несомненно, представляет собой один из главных камней преткновения, в частности, в германо-российских отношениях.

Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту".

В то же время глава государства подчеркнул, что взаимоотношения между Россией и США носят иной характер, нежели отношения между РФ и ЕС.

"Россия и США преследуют стратегические интересы как две крупные ядерные державы. Россия и Европейский союз — географические соседи. Мы с вами принадлежим к европейскому культурно-историческому пространству", — отметил собеседник.

Поэтому между странами "существуют тесные связи во многих сферах, прежде всего в сфере культуры, но на сегодняшний день есть и недоверие, и политическая напряженность".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что Герхард Шредер, ранее занимавший этот пост, подрывает санкции ЕС, приняв предложение войти в совет директоров нефтегазовой компании РФ — "Роснефть", которая находится под ограничительными мерами.