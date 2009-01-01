Штайнмайер предупредил: Германия должна быть готова к "турбулентным" временам при Трампе

Берлин найдет "внимательных слушателей" в Вашингтоне, считает глава МИД ФРГ.

Франк-Вальтер Штайнмайер Reuters

Глава МИД Германиизаявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам при президентстве в США республиканца

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на данные немецкого издания Bild.

По его мнению, Берлин найдет "внимательных слушателей" в Вашингтоне, которые знают, что "даже большие страны нуждаются в партнерах в этом мире".

"Штайнмайер сказал, что Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа", — говорится в статье.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что США при президентстве Дональда Трампа будут надежным партнерами Альянса. Ознакомиться с заявлением политика можно здесь.