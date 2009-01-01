"Штурм Бундестага". Брат Немцова рассказал об угрозе вмешательства РФ в немецкие выборы

Пропаганда среди русскоязычных, видимо, только часть предвыборной работы Кремля в Германии, считает Эйдман.

Ангела Меркель и Владимир Путин Reuters

В ноябре прошлого года Ангела Меркель сообщила об угрозе российского вмешательства в предстоящие выборы в Бундестаг. Не прошло и полгода, как появились однозначные свидетельства того, что эти опасения не были безосновательными.

Об этом публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман пишет в материале на freeru.org.

Он пояснил, что на предстоящих выборах в Бундестаг будет задействована "партия-киллер" под названием DIE EINHEIT, целенаправленно работающая на русскоязычную общину, а из пропагандистских материалов этой партии заметно торчат уши российских политтехнологий и политтехнологов.

Эйдман отметил, что начала партия свою кампанию с традиционного приема российских политтехнологов — распространения предвыборной газеты.

"Эта газета была сделана по всем правилам российского черного пиара и явно направлена против Меркель и ее партии. Главный удар наносится по миграционной политике канцлера, проявившего "преступную халатность при приеме беженцев". В газете опубликованы аж целых три открытых письма Меркель, повторяющих ложь об изнасиловании Лизы и содержащих грубые выпады против канцлера. Кстати, распространение накануне выборов дискредитирующих открытых писем "кандидатов-киллеров" к противникам — тоже очень популярная в России политтехнология", — рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что кампания, направленная на российских немцев, конечно не ограничивается деятельностью партии DIE EINHEIT.

"В том же направлении работает некий "международный конгресс российских немцев", возглавляемый Генрихом Гроутом, влиятельный московский фонд "Русский мир". На них же рассчитан ряд пропагандистских проектов, таких как сайты "Русское поле", "Голос Германии", youtube-канал "Говорит Германия" и т.д. Я уже не говорю о российских федеральных телеканалах, которые, согласно опросам, смотрят очень многие русскоязычные в Германии", — рассказал социолог.

"Однако пропаганда среди русскоязычных, видимо, только часть предвыборной работы Кремля в Германии. Главный объект политтехнологических манипуляций — обычные граждане, никак не связанные с Россией. Хотя и здесь, судя по всему, русскоязычным отводится особая роль. Как сообщила в своем блоге журналист и сотрудник Свободного университета в Берлине Ольга Соколова к ней на днях обратились люди из Москвы с предложением поработать в предвыборной SMM-кампании, направленной против Меркель. Предполагалось участие в размещении в специально созданных коммьюнити и на других площадках в социальных сетях агитационных материалов, дискредитирующих канцлера и ее партию. Основные направления удара: миграционный кризис, проблема безопасности и личность Меркель", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Путин много лет подряд отправлял в Германию агентов ФСБ под видом беженцем.