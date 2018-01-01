Схвачены пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ — Трамп

Главарей террористов обезвредили вчера, сообщил президент США.

Дональд Трамп сообщил, что были схвачены самые разыскиваемые лидеры ИГИЛ Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что были схвачены пять самых разыскиваемых лидеров террористической организации "Исламское государство"

Главарей террористов обезвредили в четверг, 10 мая, говорится в сообщении американского лидера, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

"Пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ только что схвачены", — отмечается в сообщении.

По данным агентства Reuters, Трамп имел в ввиду задержание в Ираке пяти командиров боевиков.

Напомним, в начале октября в минобороны РФ утверждали, что в Сирии российская авиация за двое суток уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров террористов ИГИЛ.

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