Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс. Названы условия

Об этом заявил министр обороны страны на конференции в Мюнхене.

Министр обороны Швеции Питер Хултквист Фото:REUTERS/Ralph Orlowski

Войска Швеции будут участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, однако если этот вопрос будет согласован с Россией и странами Запада.

Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что шведские солдаты поедут миротворцами на Донбасс в том случае, если это действительно поможет в решении военного конфликта. Об этом сообщает Reuters.

"Если мы увидим правильные условия, и, если мы увидим, что эта миссия может помочь ... тогда мы открыты для этого", - сказал министр обороны Швеции.

Напомним, президент Петр Порошенко назвал свое условие для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Он заявил, что для этого необходимо лишь "дожать" Россию.