"Сигаретный митрополит". Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла агентом КГБ

Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа, заявил вице-премьер Болгарии.

Патриарха Кирилла назвали агентом КГБ Reuters

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл , известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно, заявил вице-премьер Болгарии Валери Симеонов.

Об этом он заявил в эфире болгарского телеканала, комментируя высказывания патриарха о его разочарование исторической интерпретации событий вокруг освобождения Болгарии.

"Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввоз безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудия. Представьте себе патриарх Неофит ( епископ Болгарской православной церкви, с 2013 года — Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский, — ред.) поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий ", — заявил Симеонов в эфире БНТ.

Симеонов добавил, что "второразрядном агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится".

Отметим, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым, на котором он в течение нескольких минут возмущался унижением роли России в освобождении Болгарии.

Напомним, ранее посольство Украины в Болгарии возмутилось из-за слов патриарха Кирилла о "гражданской войне" на Донбассе.