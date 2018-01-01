"Сильно лапал за ж*пу". Жириновского обвинили в гомо-домагательствах

Площадкой для высказывания журналист выбрал свою страницу в социальной сети Facebook.

Владимир Жириновский во время выступления в Госдуме Ruposters

Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том,как подвергался сексуальным-домогательствах со стороны одиозного политика, депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

"Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*пу так, что руки тряслись с диктофоном [...] я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее", — написал журналиста на своей странице Facebook.

Давлетгильдеев также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств от чиновников и депутатов.

"Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента", — добавил журналист.

Более того, Давлетгильдеев добавил, что его история — "Ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР. И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал — очень близка к реальности", — подытожил он.

Напомним, ранее украинский трансгенлер рассказал о сексе с Жириновским.