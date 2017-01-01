Сильное наводнение на Филиппинах: 90 погибших, десятки людей пропали без вести

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек.

Reuters

На Филиппинах сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек, несколько десятков человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести, пишет Reuters.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек.

На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах потерпело крушение пассажирское судно с 251 человеком на борту. Судно затонуло спустя час после выхода в море из-за сильных волн.