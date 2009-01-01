Симптом опасной болезни.Почему между Нидерландами и Турцией возник дипломатический скандал

Европейцы хотят показать избирателям жесткость и неуступчивость к исламу, говорит Богдан Яременко.

Богдан Яременко Главред

и резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана— это один из ярких признаков серьезного кризиса в Евросоюзе и в отношениях между ЕС и другими государствами за его пределами.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, проблема шире, чем просто скандал между Голландией и Турцией. Ведь похожий скандал разгорается между Турцией и Германией. Все происходит несколько мягче, но турки также вынуждены отменять свои турне по Австрии и Швейцарии", — говорит дипломат.

"Складывается впечатление (допускаю, что могу ошибаться), что европейские государства, в которых проживают большие турецкие общины, провели между собой консультации и действуют согласовано. Ведь запрет на пролет самолетов, запрет министру молодежи Турции в Голландии попасть в свое консульство и т.д. — это весьма жесткая реакция", — считает эксперт-международник.

"Скорее всего, такая реакция продиктована внутренними политическими соображениями Евросоюза, связанными с выборами. Из-за терактов, к которым были причастны сторонники радикальных исламистских течений, из-за миграционной волны, которая состоит главным образом из мусульман, мусульмане стали крайне непопулярными в Европе. И Турцию избрали просто "козлом отпущения", тем более, учитывая ее авторитарное правительство. На примере Турции европейцы пытаются демонстрировать избирателям жесткость, неуступчивость, готовность любыми средствами противостоять тому, что связано с исламом", — считает руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"Мне кажется, это досадной ошибкой. Такая острота реакции со стороны европейских стран будет иметь далеко идущие последствия", — добавил он.

"Тем более, что турки никогда не стесняются проявлять ответные реакции в таких случаях. Но что касается угроз Эрдогана, мол, Нидерланды "пожалеют" о своих действиях — Анкара уже предприняла некоторые шаги в ответ. Так, фактически Турция выслала голландского посла, порекомендовав ему "остаться в отпуске подольше". Это значит, что Турция посоветовала послу не прибывать в Анкару. В принципе, именно такой уровень демаршей сегодня существует между Украиной и Россией. Так что это довольно жесткая и довольно заметная реакция Турции. Думаю, что, кроме того, произойдет и сокращение политического диалога, без этого не обойдется", —считает руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"Думаю, этот скандал — один из ярких признаков серьезного кризиса в самом Евросоюзе и в отношениях между ЕС и другими государствами за его пределами. Это касается не только Турции, но и Украины: ведь мы не видим и не понимаем перспектив своего будущего сотрудничества с ЕС, будущего наших отношений. По крайней мере, у Украины и ЕС — разное видение этих вещей. Так же и между Евросоюзом и Турцией. Я считаю, что все это — симптомы весьма опасной болезни", — подытожил Богдан Яременко.

Напомним, у турецкого консульства в Роттердаме местные власти применили конную полицию и водометы, чтобы пресечь акцию протеста нескольких сотен сторонников Эрдогана. Они собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами.