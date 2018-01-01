Сирийцы подарили россиянам американские крылатые ракеты - СМИ

Боевые устройства уже якобы доставлены "спецбортом" в РФ.

Американская крылатая ракета Riafan передали РФ две невзорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля нынешнего года крылатые ракеты.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в сирийском военном ведомстве.

"Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (во вторник, 17 апреля, - "Главред") были переданы русским военным", - заявил он.

Затем, в среду, 18 апреля, данные ракеты были отправлены "спецбортом" в РФ.

Российские военнослужащие официально данную информацию никак не прокомментировали.

Напомним, ранее представители США заявили, что Россия не сбила ни одной американской ракеты, выпущенной по Сирии.