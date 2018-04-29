"Ситуация усложняется": МИД отложил возвращение домой украинских туристов, застрявших в Египте

Количество лиц, ожидающих возвращения, растет.

Украинские туристы продолжают оставаться "заложниками" в аэропорту Египта. tonkosti.ru

Украинские туристы не смогут вылететь из Египта сегодня вечером, как сообщалось ранее – вылет перенесли на 30 апреля. Виной всему отсутствие самолетов.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, ссылаясь на информацию руководителя туристической компании.

"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется – количество лиц, ожидающих возвращения, увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывания в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов. Вылет, по сообщению туроператора, планируется на 30 апреля", – рассказал чиновник.

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По его словам, все украинские туристы, которые ожидают отправления из Египта, размещены в отелях.

Посольство Украины в Египте занимается урегулированием ситуации.

Ранее стало известно, что из аэропорта в Египте не смогли вылететь во Львов более 200 украинских туристов. По словам одной из пассажирок, все были голодными и очень замерзли.

Напомним, в аэропортах Москвы и Подмосковья запретили сидеть и лежать на полу. Вступает в силу и ряд других запретов: в частности, пассажиров ждет административное наказание за перемещение по территории авиаузла на сигвее и прослушивание музыки без наушников.

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