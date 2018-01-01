Скандал с Adidas. Компания продолжает продавать одежду с советской символикой: фото

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1 / 3 Adidas продает одежду с советской символикой (adidas.de)

На сайте Adidas до сих пор можно посмотреть "советские" вещи и приобрести их.

После разгоревшегося скандала вокруг одежды с советской символикой немецкая компания Adidas так и не убрала со своего сайта коллекцию вещей с гербом и надписью USSR.

На сайте Adidas до сих пор можно посмотреть "советские" вещи и приобрести их. Так, бренд предлагает купить платье и футболку с гербом СССР.

Напомним, ранее сообщалось, что после разразившегося скандала Adidas убрал снимок майки с советской символикой и с надписью USSR со своих официальных интернет-ресурсов.

В свою очередь Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к предприятию Adidas-Украина, в котором напомнил об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.

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