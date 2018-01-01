Скандал с Cambridge Analytica: Цукерберг объявил о "сливе" своих личных данных из Facebook

Такую информацию гендиректор самой популярной мировой соцсети озвучил Конгрессу США.
Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters. Цукерберг также публично опроверг предположение конгрессменов о том, что социальная сеть не сможет обеспечить необходимую защиту информации пользователей после случившегося скандала с конфиденциальностью.
"Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook − контроль есть", – заявил гендиректор соцсети.
Кроме того, в Конгрессе спросили Цукерберга о том, может ли он достоверно утверждать, что все данные пользователей находятся в их собственности, поскольку рекламодатели так либо иначе ее использует для создания целенаправленной рекламы.
Тот в ответ подчеркнул, что соцсеть не торгует данными пользователей. Кроме того, Цукерберг считает, что регулирование сферы интернет-рекламы сильно навредит успешному таргетингу, а также снизит доходы компаний, работающих в этой отрасли.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пользователи Facebook в знак протеста установили возле Капитолия в Вашингтоне "клонов Цукерберга"