Скандал с Cambridge Analytica: Цукерберг объявил о "сливе" своих личных данных из Facebook

Такую информацию гендиректор самой популярной мировой соцсети озвучил Конгрессу США.

Марк Цукерберг Скриншот

Основатель и гендиректор крупнейшей мировой соцсети Facebook Марк Цукерберг , давая показания Конгрессу по делу об утечке данных миллионов пользователей, заявил о том, что его персональные данные также были "слиты" компанией Cambridge Analytica.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters. Цукерберг также публично опроверг предположение конгрессменов о том, что социальная сеть не сможет обеспечить необходимую защиту информации пользователей после случившегося скандала с конфиденциальностью.

"Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook − контроль есть", – заявил гендиректор соцсети.

Кроме того, в Конгрессе спросили Цукерберга о том, может ли он достоверно утверждать, что все данные пользователей находятся в их собственности, поскольку рекламодатели так либо иначе ее использует для создания целенаправленной рекламы.

Тот в ответ подчеркнул, что соцсеть не торгует данными пользователей. Кроме того, Цукерберг считает, что регулирование сферы интернет-рекламы сильно навредит успешному таргетингу, а также снизит доходы компаний, работающих в этой отрасли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пользователи Facebook в знак протеста установили возле Капитолия в Вашингтоне "клонов Цукерберга"