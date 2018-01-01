Скандал в Facebook набирает обороты: Илон Макс удалил страницы SpaceX и Tesla

Основатель космической компании присоединился к бойкоту соцсети.
"Я не знал, что она там есть. Сделаем", - написал комментатору соцсети известный изобретатель.
Спустя несколько минут после переписки страницы SpaceX и Tesla, у которых было более 5 миллионов подписчиков, стали недоступными в Facebook.
Напомним, резонанс возник после того, как руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.
Позже в Twitter массовое распространение получил хештег #УдалитеFacebook.