Скандал в Facebook набирает обороты: Илон Макс удалил страницы SpaceX и Tesla

Основатель космической компании присоединился к бойкоту соцсети.

Илон Маск присоединился к бойкоту Facebook ТАСС

Из Facebook исчезли легендарные страницы SpaceX и Tesla. Один из пользователей в Twitter в рамках акции #deletefacebook призвал это сделать основателя компаний Илона Маска

"Я не знал, что она там есть. Сделаем", - написал комментатору соцсети известный изобретатель.

Спустя несколько минут после переписки страницы SpaceX и Tesla, у которых было более 5 миллионов подписчиков, стали недоступными в Facebook.

Twitter

Напомним, резонанс возник после того, как руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Позже в Twitter массовое распространение получил хештег #УдалитеFacebook.