Скандальный журналист, предложивший взорвать Крымский мост, заявил о поддержке из Украины

Американский журналист Том Роган, предложивший на страницах издания Washington Examiner взорвать Крымский мост , заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Провел прекрасную беседу с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью, и что Украина поможет мне если Россия попробует отправить меня в Черный дельфин. Немного пошутили", — заявил Роган.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter.