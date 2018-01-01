Скидки по-русски: в Волгограде за дешевой пиццей выстроилась многометровая очередь

Сотни людей ринулись покупать пиццу за 100 российских рублей, а самые ушлые продавали свои места в очереди за пиццей за 1000 рублей.

Странно, что в битве за дешевую пиццу нет пострадавших dnepr.info

Россия продолжает поражать - так, в Волгограде за дешевой пиццей выстроилась огромная многометровая очередь. Желающих было такое количество, что некоторые особо ушлые россияне "толкали" свои места в очереди за суммы в минимум 1000 рублей - при цене пиццы в 100 рублей.

Поводом для столпотворения стала акция в сети пиццерий. Компания-владелец пиццерий обещала продать первые три тысячи пицц "пепперони" за 100 рублей - в РФ бастурма в ларьке стоит дороже. К тому же в условиях акции не было ограничений на количество проданных в одни руки пицц, поэтому прослышав о такой халяве, россияне толпой осадили пиццерию, хватая по 10-20 пицц на руки.

Покупатели стали выстраиваться у двери пиццерии примерно в 8 утра по местному времени, и многие писали, что простояли в очереди больше четырех часов. Всего до 16 часов по местному времени все три тысячи пицц почти распродали.

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