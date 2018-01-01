Скончался Стивен Хокинг: главные достижения физика-теоретика

Ученый умер у себя дома в Кембридже.

Ушел из жизни Стивен Хокинг Reuters

В британском городе Кембридж у себя дома в возрасте 76 лет умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Сегодня — 14 марта, рано утром семья ученого опубликовала обращение насчет его смерти, пишет The Guardian.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался", — отметили дети ученого Люси, Роберт и Тим.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 в британском Оксфорде. В 1962-м окончил Оксфордский университет (степень B.A.), а в 1966 году в колледже Тринити-холл Кембриджского университета получил степень Ph.D., защитив диссертацию "Свойства расширяющихся вселенных", работал в ряде вузов.

Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр. Ученый высказал гипотезу, что черные дыры малой массы, испуская излучение Хокинга по своему горизонту событий, теряют энергию, а потом "умирают". Получил много наград и премий, в частности, в 1978-м стал обладателем премии Эйнштейна.

Главные достижения: применение термодинамики к описанию черных дыр; разработка в 1975 году теории о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, получившего название излучение Хокинга.

Еще начале 1960-х у физика начали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось только два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал только в конце 1960-х.

В 1965 году женился на Джейн Уайлд, в 1967-м у них родились сын Роберт, в 1970-м — дочь Люси, а в 1979-м — сын Тимоти. Британский режиссер Джеймс Марш снял мелодраматический фильм о жизни физика — "Вселенная Стивена Хокинга", премьера картины состоялась 7 сентября 2014 года на Международном кинофестивале в Торонто (Канада).