"Скотчем примотались друг к другу". В России подростки покончили с собой

В столице РФ вчера вечером тела погибших у дома нашли прохожие.
Инцидент произошел по улице Истринская, по версии правоохранителей, подростки выпрыгнули из окна лестничной площадки 14 этажа, говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по городу.
Перед прыжком с высоты ребята — семнадцатилетние Александра З. и Коля В. — скотчем примотались друг к другу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова свидетелей.
"… учились в одной школе, их часто видели вместе. Жители дома, откуда они прыгнули, часто гоняли их из подъезда. По словам очевидцев, Саша и Коля спрыгнули, держась за руки", — отметило издание.
В СК подчеркнули, что прохожие обнаружили тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли и изъяли две предсмертные записки. Начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 (доведение до самоубийства) уголовного кодекса.
Ранее в российском городе Барабинск в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Николая Лунина 17-летний студент устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, ранил сокурсника, а потом покончил с собой.
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