"Скотчем примотались друг к другу". В России подростки покончили с собой

В столице РФ вчера вечером тела погибших у дома нашли прохожие.

В Москве двое подростков свели счеты с жизнью kiev.informator.ua

В воскресенье вечером, 13 мая, в столице России Москве возле жилого дома прохожие нашли тела двух подростков с травмами, характерными для падения с высоты.

Инцидент произошел по улице Истринская, по версии правоохранителей, подростки выпрыгнули из окна лестничной площадки 14 этажа, говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по городу.

Перед прыжком с высоты ребята — семнадцатилетние Александра З. и Коля В. — скотчем примотались друг к другу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова свидетелей.

"… учились в одной школе, их часто видели вместе. Жители дома, откуда они прыгнули, часто гоняли их из подъезда. По словам очевидцев, Саша и Коля спрыгнули, держась за руки", — отметило издание.

В СК подчеркнули, что прохожие обнаружили тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли и изъяли две предсмертные записки. Начато дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 (доведение до самоубийства) уголовного кодекса.

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