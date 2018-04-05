Скотленд-Ярд обнародовал заявление отравленной дочери Скрипаля

Есть сведения, что Сергей Скрипаль также уже приходил в сознание.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Telegraph

Скрипаль сообщила, что пришла в сознание неделю назад. По ее словам, с каждым днем она чувствует себя все лучше. Юлия поблагодарила за заботу и профессионализм персонал госпиталя в Солсбери, пишут "Ведомости".

"Уверена, что все вы понимаете, что этот инцидент был несколько выбивает из колеи, и я надеюсь на ваше уважение к личной жизни меня и моей семьи во время моего восстановления", – отмечается в заявлении.

Сегодня телеканал "Россия-1" обнародовал аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, находящейся в России. Из разговора следует, что Сергей Скрипаль избежал долгосрочных последствий, которые обычно связаны с отравлением мощным нервно-паралитическим веществом. Подразумевается, что он уже приходил в сознание.

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов подчеркнул, что гарантий подлинности записи и ее обстоятельств у него нет. Однако запись передала каналу сама Виктория Скрипаль, утверждает он.

Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Ранее сообщалось, что эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили место производства вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

После чего спецслужбы Британии заявили, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.

Именно с "делом Скрипалей" связано решение Британии выслать со своей территории 23 российских дипломата.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

3 апреля НАТО огласило новое наказание для России. Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".