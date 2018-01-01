Скрипаль сдал Британии всю базу телефонов военной разведки России – СМИ

Иностранные журналисты сообщают, что он был завербован не только английской, но и испанской секретной службой.

Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля продолжается EPA/UPG

Отравленный нервно-паралитическим ядом в британском городе Солсбери бывший российский шпион Сергей Скрипаль передал разведке Британии важную информацию о своей стране за десятилетний период.

Речь также идет о полном телефонном справочнике Генерального разведывательного управления вооруженных сил России, сообщает The Times.

По информации СМИ, Скрипаль был двойным агентом. Он сотрудничал с секретными службами Испании с июня 1995 года. Однако позже начал работать также со спецслужбами Британии. Отмечается, что сотрудничество с британскими вербовщиками у него оказалось более продуктивным. Скрипаль был очень высокооплачиваемым сотрудником, известным под позывным Forthwith.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщалось, за последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином.

Также Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля. Захоронения, по утверждению стражей порядка, охраняют от чрезмерного внимания со стороны масс-медиа.