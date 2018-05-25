"Слабое государство". Венгрия предложила НАТО пересмотреть программы поддержки Украины — СМИ

В Венгрии считают, что "реформирование Украины провалилось".

Венгрия хочет пересмотреть программы поддержки Украины news.church.ua

Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины

Объёмный документ был направлен из Будапешта в адрес руководства Альянса и всех государств-союзников. "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, пишет "Европейская правда".

В документе венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось". "Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", — говорится в документе.

В то же время правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей"

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине. "Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", — говорится в документе.

При этом обращение содержит норму, которая напоминает шантаж. Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств государств-членов НАТО (в том числе — для венгерского меньшинства на Закарпатье).

Напомним, ранее Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.

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