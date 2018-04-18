Следователи нашли оправдание пыткам кипятильником "русского Илона Маска"

Правоохранители заявили, что погибший бизнесмен вырубил электричество в следственном изоляторе.

Валерий Пшеничный погиб при загадочных обстоятельствах в стенах СИЗО Скриншот YouTube

Российский бизнесмен Валерий Пшеничный, которого нашли мертвым и со следами пыток в СИЗО Санкт-Петербурга, якобы перед смертью спровоцировал замыкание и "отключил" во всем помещении электричество, а также камеры видеонаблюдения, а затем повесился.

"Веревка была сделана из шнурка ветровки. На руках, возле кистей, была кровь и следы от порезов. (...) Найден кипятильник с оторванными от самой спирали проводами. Вот отсюда и пошло это — про пытки кипятильником. Скажу, что как раз в этот двухчасовой промежуток времени на галерее вырубилось электричество. Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания — когда Пшеничный выдернул провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с жизнью", - рассказал начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко в интервью журналистам "Фонтанки".

Собеседник отрицает обвинения в отношении сотрудников СИЗО о пытках и насильственной смерти Пшеничного, которого за его работу прозвали "русским Илоном Маском". По его словам, в камерах отличная слышимость и от других задержанных утаить пытки было бы невозможно.

"Так тюрьма устроена, что даже если кто-то ругается с кем-то, об этом тут же становится известно соседям. А уж если драка, а тем более, как написано, пытки, а значит вопли, шум. Там бы все камеры кричать в ответ начали. Не потому, что у нас сидят те, кто отрицает насилие. Но спецконтингент всегда так себя ведет", — отметил начальник отдела.

Потапенко признал, что в судебно-биологическом исследовании тела Пшеничного есть фраза о следах насилия на теле погибшего и что сотрудники СИЗО сдавали анализ на образцы спермы.

"Сдавали. И что? И арестанты сдавали. И ничего. Это говорит лишь о том, насколько тщательно ведется расследование, насколько мы на него не влияем", - ответил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге коммерсанта Валерия Пшеничного, который проходил по делу о хищениях у Министерства обороны РФ во время строительства подводной лодки, изнасиловали и задушили в следственном изоляторе. Его убийство попытались выдать за попытку покончить с собой.