"Слейте это болото". Трамп потребовал опубликовать сведения о слежке за его предвыборной кампанией

Свое требование президент США изложил, по своему обыкновению, в сервисе микроблогов Twitter.

Трамп во время избирательной кампании Reuters

Президент США Дональд Трам п публично потребовал сделать достоянием общественности документы Федерального бюро расследований (ФБР), посвященные слежке за его избирательной кампанией в 2016-м.Соответствующее сообщение президент США опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Если ФБР или Минюст действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей, может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США СМИ обнародовали имена людей, которые помогли Трампу одержать победу на выборах.





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