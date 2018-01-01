"Слейте это болото". Трамп потребовал опубликовать сведения о слежке за его предвыборной кампанией

Свое требование президент США изложил, по своему обыкновению, в сервисе микроблогов Twitter.
"Если ФБР или Минюст действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей, может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - говорится в тексте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США СМИ обнародовали имена людей, которые помогли Трампу одержать победу на выборах.
Читайте наши новости в Facebook