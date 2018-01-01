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"Слейте это болото". Трамп потребовал опубликовать сведения о слежке за его предвыборной кампанией

Сегодня, 15:19

Свое требование президент США изложил, по своему обыкновению, в сервисе микроблогов Twitter.

Трамп выборы
Трамп во время избирательной кампании Reuters
Президент США Дональд Трамп публично потребовал сделать достоянием общественности документы Федерального бюро расследований (ФБР), посвященные слежке за его избирательной кампанией в 2016-м.
Соответствующее сообщение президент США опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Если ФБР или Минюст действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей, может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - говорится в тексте.

Трамп выборы скрин
twitter.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США СМИ обнародовали имена людей, которые помогли Трампу одержать победу на выборах.

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Теги:  
Дональд Трамп, президент, США, Twitter, ФБР, слежка, избирательная кампания
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