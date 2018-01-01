"Слишком много людей". В Литве ограничат число иностранных работников из-за украинцев-"заробитчан"

В этой прибалтийской стране, по словам местных чиновников, трудовая иммиграция из Украины приобрела угрожающие масштабы.

Укладка бетона Delfi

Правительство Литвы по причине постоянного увеличения масштабов трудовой иммиграции из Украины приняло решение об установлении квот для зарубежных работников на некоторые профессии.

Такое сообщение в среду, 16 мая, опубликовал портал "DELFI". "Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", − заявил вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матуленис.

По словам чиновника, данный вопрос очень и очень актуален из-за постоянного роста количества украинских водителей и строителей в стране. К примеру, в минувшем году рабочие визы либо виды на жительство на основании работы были предоставлены 34,5 тысячам иностранцев (из них около 20 тысяч - граждане Украины).

При этом, как сказал Матуленис, квоты не будут распространяться на специалистов с высокой квалификацией.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, как "заробитчане" будут получить пенсии в Украине.

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