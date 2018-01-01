"Слон в посудной лавке". Платежный сервис обвинил РКН в сбое работы из-за блокировки Telegram

Многие пользователи Qiwi испытывали трудности при входе в аккаунты.

Роскомнадзор продолжает блокировку Telegram

Из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram , Qiwi, управляющая одним из крупнейших в России платежных сервисов, столкнулась со сложностями в работе.

В компании утверждают, что многие ее пользователи испытывали трудности при входе в аккаунты.

"На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Она также добавила, что ее специалисты в итоге решили эти проблемы.

Qiwi заявляет, что выступает за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет. "Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий. Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса", — подчеркивается в сообщении.

Компания надеется, что ситуация с попытками блокировки Telegram станет показательной для всех и что "будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу".

"Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram", — добавили в компании.

Напомним, в России подали первый иск в суд против Роскомнадзора из-за запрета регулятором популярного мессенжера Telegram.

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