Слон в посудной лавке. Почему разногласия США и Евросоюза дают Путину шанс на реванш

При потере поддержки США Европа будет вынуждена обороняться от России, а не заигрывать с ней, говорит Виталий Кулик.

Виталий Кулик Главред

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что при Дональде Трампе между Евросоюзом и США имеются серьезные разногласия , свидетельствует о том, что Европе нужно сосредоточиться на выработке собственной политики.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Диссонанс в позициях Евросоюза и Соединенных Штатов в вопросах безопасности порождает возможности для путинского реваншизма. Очевидно, что Путин будет использовать эту разобщенность, чтобы нанести удар по НАТО, режиму санкций и международной изоляции, в которую загоняется Россия. Путин всячески будет пытаться прорвать блокаду, которая создана вокруг него", — говорит политический эксперт.

"Однако следует понимать, что в отношениях между Европейским Союзом и Соединенными Штатами накопилось довольно много критических позиций. Часть истеблишмента США устала от присутствия в Европе и решения европейских проблем, в первую очередь, касающихся вопросов безопасности. Заявления Трампа о том, что нужно платить за безопасность, безусловно, не воспринимаются в Европе. Неуступчивость Трампа в климатических вопросах также неприемлема для европейских стран. В то же время, действительно, часть европейских стран-членов НАТО не особо заботилась о собственной безопасности и полностью полагалась на американский "зонтик" безопасности: присутствие американских войск, силы ПВО, ядерный "зонтик" над Альянсом", — продолжает политолог.

По его мнению, заявления Трампа ставят Альянс в крайне невыгодную ситуацию: "Когда нет уверенности в применении 5 статьи договора о создании НАТО, т.е, возможности ответа на угрозу территориальной целостности и безопасности для одного из членов Альянса. Первая "проба пера" была в Турции, вторая — происходит сейчас. Складывается очень опасная ситуация, когда Путин может воспользоваться диссонансом между ЕС и США для нанесения удара, например, по Прибалтике, страны которой являются членами НАТО. Все это может привести к кризису глобальной системы безопасности, развалу этой системы и созданию новых альянсов".

"Кроме того, противоречия между Брюсселем и Вашингтоном имеются и в экономической сфере. Однако у американских компаний есть свои интересы на европейских рынках. Трамп недавно заявил о том, что он может ограничить доступ немецких компаний автопрома к американскому рынку. Все это тоже беспокоит Европу, поскольку она является основным экономическим партнером США и закрытие американских рынков станет ударом по европейским производителям", — заметил директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"Еще один важный момент — Трамп вел себя в Евросоюзе как слон в посудной лавке. Во время последних саммитов он сделал несколько заявлений, которые больно ударили по самолюбию европейских лидеров, в том числе Меркель. Если говорить в целом о ЕС, который не платит за безопасность, то это — правда. А если говорить о Германии, то это не так: львиная доля затрат на безопасность в НАТО ложится именно на Берлин. И он является фактически одним из основных спонсоров инициатив в сфере безопасности", — говорит Кулик.

По его мнению, в заявлении Меркель о том, что США не являются надежным партнером для Европы, "фактически речь идет о том, что сейчас Европа должна сконцентрироваться на выработке собственной политики, которая будет ориентирована на Европу, а не оглядываться постоянно на Америку в вопросах безопасности, энергетики и других глобальных вопросах, формировать собственную повестку дня, отдельную от американской".

"Это может привести к формированию новой энергетической политики, политики безопасности в Европе, формированию собственной армии, объединению мощностей спецслужб, превращению европейского командования НАТО в прототип единого командования Европейскими вооруженными силами и т.д. Очень много позиций могут вытекать из этого заявления. Пойдут ли европейцы на выработку такого более стойкого образования как ЕС — покажет время. По крайней мере, есть общее видение этой позиции у Макрона и Меркель, и это хорошо", — считает политолог.

"Кроме того, в вопросах глобальной безопасности есть общая позиция Великобритании, которая, несмотря на Brexit, будет сотрудничать больше с ЕС, чем со США, — это очевидно, — говорит эксперт. — В данной ситуации есть некоторые выгоды и для Украины. Потому что в результате такого диссонанса мы можем слышать от Европы более жесткие заявления, чем со стороны США, относительно российской угрозы".

"Также Европа будет вынуждена в ситуации, когда она теряет поддержку США, обороняться от России, а не заигрывать с ней. Поэтому это будет означать усиление собственной обороноспособности ЕС и ревизию доктрин по безопасности стран-членов НАТО и членов ЕС, а также формирование единого голоса в вопросах безопасности на восточных границах. Это тоже может стать своего рода площадкой для Украины", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду", почему ухудшение отношений США с Европой выгодно России.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Разобщенность Евросоюза и США: риски для Украины".