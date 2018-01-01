Словацкий депутат обиделся на коллег за отказ поехать с ним в Крым

Политик не сомневается, что в его одинокой поездке на полуостров виноваты СМИ.

Петер Марчек решил поискать в Крыму "хлебные" места Фото: Hlavne Spravy

Внефракционный словацкий парламентарий Петер Марчек накануне приехал в аннексированный Крым . Четверо других депутатов, которые также планировали поездку на полуостров, в итоге отказались от своих намерений.

Как сообщает Hlavne Spravy, депутат от националистической партии SNS и трое от правящей партии Smer-SD также планировали поездку в Крым. Однако из аэропорта Братиславы Марчек улетал в Москву один.

Словацкий политик заявил, что очень обеспокоен тем, что поехал в Крым один. Он предположил, что, возможно, кто-то летел из другого аэропорта. Депутат не сомневается, что давление на его коллег оказали СМИ.

Как сообщает ТАСС, вместе с Марчеком в Крым приехали десять предпринимателей из различных отраслей промышленности. Они с 1 по 3 августа будут осматривать отрасли полуострова и планируют выбирать объекты для реализации своих бизнес-проектов.

"Мне сказали, что, если я приеду в Крым, я не смогу получить визу в Украину. Я знаю, что Крым прав, я изучил историю. Уверен, что санкции (со стороны Украины в отношении участников визита из Словакии, - ред.) будут, но в ближайшее время в Украине пройдут выборы, будет другое правительство, которое эти санкции сможет отменить", - сказал Марчек.

Напомним, президент Словакии Андрей Киска заявил, что деятельность на территории государства российского клуба байкеров "Ночные волки", который поддержал аннексию Крыма, является "очевидным риском для безопасности страны".

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