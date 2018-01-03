Случайный билетик. В США украинка выиграла в лотерею 5 миллионов, фото, видео

Украинка использовала билет в качестве книжной закладки несколько недель, прежде чем решила стереть защитную полоску.

Эмигрантке из Украины Оксане Захаровой случайно повезло. usatoday.com

В Соединенных Штатах Америки (США) эмигрантка из Украины Оксана Захарова, проживающая в городе Еджвотер (штат Нью-Джерси), благодаря ошибке продавца выиграла в лотерею 5 миллионов долларов.

46-летняя украинка, мать двоих детей, делала покупки в Манхэттене и решила приобрести за 1 доллар обычный лотерейный билет, который нужно потереть, чтобы сразу увидеть выигрыш, пишет издание USA Today.

Продавец неверно понял просьбу Оксаны и продал ей билет, который в 10 раз дороже. Но в итоге этот билет дал возможность выиграть больше, и получить крупные выплаты на ближайшие 20 лет жизни, а также пожизненные выплаты чуть меньше.

"Когда продавец вручил мне неправильный билет, я расстроилась, но решила все-таки купить его, – рассказала украинка. – Я вообще использовала билет как книжную закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила стереть защитную полоску".

Женщина рассказывает, что в свою удачу она сразу не поверила: "Я никогда ничего не выигрываю. Я была уверена, что билет поддельный. Пока меня не привели в офис, я не знала, что это действительно случилось".

Выигрыш будут выплачивать частями. В течение следующих 19 лет Оксана Захарова будет получать годовые выплаты размером 260 000 долларов (чистые 172 000 долларов) и одну дополнительную выплату размером 60 000 долларов (чистые 39 000 долларов). Затем она будет продолжать получать ежегодную чистую выплату размером 172 000 долларов до конца своей жизни.

Захарова рассказала, что планирует поехать с семьей в отпуск на Багамы, но больше всего счастлива, что ее дети смогут получить высшее образование без кредитов на обучение.

Напомним, ранее в США 20-летний житель Флориды Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи снял джек-пот в лотерее ​Mega Millions в 451 миллион долларов.