Служить Путину, распределять "бабло". Журналист назвал задачу губернаторов в России

Российские чиновники похожи внешне, фамилиями и повадками, написал Портников.

Владимир Путин kremlin.ru

Украинский журналистзаявил, что в Российской Федерации у нынешних губернаторов одна задача — служить президентуи распределять "бабло".

Об этом говорится в его колонке на "Грани.Ру".

В то же время он подчеркнул, что чиновники "похожи внешне, фамилиями, повадками, каждый из них никто и звать его никак".

"Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки (представители монгольского хана в завоеванных землях, сборщики налогов — Ред.). Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им", — отметил автор.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические, а также финансовые "дегенераты".