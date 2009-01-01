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Служить Путину, распределять "бабло". Журналист назвал задачу губернаторов в России

Сегодня, 18:09

Российские чиновники похожи внешне, фамилиями и повадками, написал Портников.

Владимир Путин
Владимир Путин kremlin.ru
Украинский журналист Виталий Портников заявил, что в Российской Федерации у нынешних губернаторов одна задача — служить президенту Владимиру Путину и распределять "бабло".

Об этом говорится в его колонке на "Грани.Ру".

В то же время он подчеркнул, что чиновники "похожи внешне, фамилиями, повадками, каждый из них никто и звать его никак".

"Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки (представители монгольского хана в завоеванных землях, сборщики налогов — Ред.). Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им", — отметил автор.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические, а также финансовые "дегенераты".

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Россия, Путин, губернаторы, Портников
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