Смерть в стиралке. В России нашли мертвым 5-летнего ребенка

В Магадане родные оставили девочку дома без присмотра, и произошло непоправимое.

Ребенка родные оставили одного дома на шесть часов Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 20 ноября, в российском Магадане родные дома нашли мертвой в стиральной машине пятилетнюю девочку, самой вероятной причиной смерти является механическая асфиксия в замкнутом пространстве, говорится на сайте СУ Следственного комитета РФ по Магаданской области.

В ведомстве уточнили, что вчера ребенок шесть часов оставался один в квартире по месту жительства.

"… следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей", — отмечается в сообщении.

Также будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в семье. По факту гибели ребенка начата доследственная процессуальная проверка по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) уголовного кодекса России.

Напомним, 1 ноября в Москве в кабинете одного из образовательных учреждений, расположенного по ул. Гвардейской, нашли зарезанными преподавателя и учащегося. СМИ сообщали, что студент убил мужчину, а потом покончил с собой.