Смертельная ДПТ с участием Tesla в США: водитель заживо сгорел при взрыве

В американском штате Калифорния неподалеку от города Маунтин-Вью электромобиль Tesla стал участником ДТП со летальным исходом.

По информации издания Engadget, электрокар на большой скорости врезался в отбойник, а затем с ним столкнулись еще два автомобиля.

По данным очевидцев, аккумулятор Tesla Model X сдетонировал при сильном ударе и спровоцировал мощный взрыв. Свидетели видели, как из электрокара будто вылетел огненный шар.

В результате ДТП автомобиль разорвало на части, салон выгорел почти до основания. Водитель электрокара, утверждают очевидцы, сгорел заживо. Его забрала карета скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось, он умер по дороге в больницу.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR