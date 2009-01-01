Смертельная лавина. Спасатели нашли тела всех погибших в итальянском отеле

В течении недели спасателям удалось вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей.

Снежная лавина сошла на отель в Италии, иллюстрация. @repubblicait

О завершении поисковой операции сообщило местное издание RaiNews.

Отмечается, что в течение недели после схода лавины спасателям удалось вытащить из-под снежных завалов 11 выживших людей.

Согласно официальным данным, в отеле в момент схода лавины находились 28 туристов, среди которых четверо детей, и 12 сотрудников заведения. Еще двое работников отеля в момент схода лавины находились за пределами здания, благодаря чему спаслись.

После обнаружения тел 29 погибших, в списке пропавших без вести больше никого не осталось.

Напомним, трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.