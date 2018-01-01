Смертельное ДТП с "Миссис мира" в Киргизии: подробности трагедии, фото

В полиции сообщили, что автомобиль врезался в кладбищенскую ограду.

Сания Шакирова воспитывала троих детей. Фото: kaktus.media

Правоохранительные органы Киргизии сообщили детали смертельного дорожно-транспортного происшествия , в результате которого погибла победительница международного конкурса красоты "Миссис мира" 2018 года Сания Шакирова.

По информации пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, водитель такси, в котором находилась 30-летняя Шакирова и ее 31-летний спутник, не справился с управлением, что послужило причиной ДТП.

Отмечается, что такси на большой скорости врезалось в кладбищенскую ограду. Правоохранители обнародовали фото поврежденного автомобиля, от которого осталась груда искореженного металла.

Фото: пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

Напомним, смертельное ДТП с участием Шакировой произошло 2 июня на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол неподалеку от села Чок-Тал в районе высокогорного курортного озера Иссык-Куль.

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