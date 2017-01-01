Смертельное ДТП в Германии. Суд арестовал водителя-украинца, протаранившего авто полиции

Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, который петлял по автомагистрали.

Смертельное ДТП в Германии

В Германии взяли под стражу украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погибла женщина-полицейский

Судья принял решение об аресте 48-летнего водителя, сообщили прокуратура и полиция города Менхенгладбаха, которые занимаются расследованием, передает агентство dpa. Украинца поместили в следственный изолятор.

Украинский водитель совершил наезд 27 декабря около 21 часа по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, который петлял по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Когда грузовик почти сравнялся с патрульным авто, его вынесло на крайнюю правую полосу и он на скорости врезался в автомобиль полиции, протащив его 200 метров.

В результате наезда 23-летняя женщина-полицейский, которая находилась на заднем сидении автомобиля, погибла на месте. Ее двое коллег получили тяжелые ранения. Водитель грузовика остался невредимым. По сообщению полиции, содержание алкоголя в образце его крови составляло более двух промилле.

При этом в профсоюзе полицейских отметили, что экипаж патрульного автомобиля не мог предсказать поведение пьяного водителя грузовика. Заместитель председателя профсоюза Райнер Пельтц отметил, что полицейские имели лишь две возможности для запланированного контроля грузовика: дождаться его и сопровождать впереди или сзади, подавая водителю сигнал остановки и заставив его съехать с автомагистрали на стоянку.

Напомним, ранее под Киевом водитель-иностранец сбил трех пешеходов, уходя от полицейской погони.