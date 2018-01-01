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Смертельное избиение украинца в Турции: стала известна судьба нападавшего-россиянина

Сегодня, 11:50

Информацию подтвердили турецкие источники.

Казак
Андрей Похвальный "Комсомольская правда"
Российский турист Андрей Похвальный, который на одном из турецких курортов нанес смертельные побои туристу из Украины Андрею Сове, находится под арестом в тюрьме.

Как сообщает портал "ТСН", доставленный сразу после инцидента в отделение полиции россиянин заплатил тысячу долларов залога и еще некоторое время провел на свободе.

По словам Атиллы Донера, одного из владельцев отельного комплекса, перед трагедией Похвальный и Соваг громко ругались. Затем россиянин толкнул украинца, тот, споткнувшись о заграждение бассейна, упал и сильно ударился затылком об твердую поверхность.

Администраторы отеля немедленно вызвали скорую, которая и забрала Сову в бессознательном состоянии.

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Напомним, что Похвальный избил Сову 7 июля на территории одной из гостиниц турецкого курорта Аланья. Украинец впал в кому и через неделю скончался в больнице.

 

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Турция, Украина, россиянин, избиение, тюрьма, Андрей Сова, Андрей Похвальный
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