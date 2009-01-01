Смертоносная "Лидия". Западные СМИ назвали число жертв стихии в Мексике

На части территории страны тропический шторм повредил дороги, дома и линии электропередач.

Последствия шторма "Лидия" в Мексике, иллюстрация Reuters

В Мексике на штат Южная Калифорния обрушился"Лидия", погибли по меньше мере семь человек, двое из них — дети.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Reuters.

Агентство уточнило, что часть людей погибли после ударов электрическим током, другие — утонули, пытаясь пересечь затопленную местность.

Также стихия повредила дороги, дома и линии электропередач. По сведениям национального центра США по предупреждению ураганов, шторм продолжил движение в северо-восточном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра достигла 65 км/ч.

Последствия шторма "Лидия" в Мексике, иллюстрация Reuters

Напомним, в конце августа в американском штате Техас бушевал ураган "Харви", погибли десятки людей. "Харви" является самым сильным ураганом в штате, зафиксированным начиная с 1961 года.