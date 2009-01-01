Смертоносный "Харви". В США снова возросло число жертв урагана, украинцев среди них нет

Официально власти затрудняются назвать точное количество людей, погибших в результате удара стихии.

Последствия урагана в США, иллюстрация Reuters

В США, который бушевал в штате Техас, снова возросло и достигло 30 человек.

Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на данные представителей местных властей, пишет РБК-Украина.

По сведениям посольства Украины в Штатах, размещенных на его странице в Facebook, среди погибших нет украинцев.

"Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие десять человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии", — говорится в статье.

Напомним, в Техасе "Харви" стартовал как четырехбалльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час, позже он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" является самым сильным ураганом в штате, начиная с 1961 года.