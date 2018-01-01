СМИ: Мэрия Москвы выложила 16 миллионов на обучение казаков, разгонявших противников "царя" Путина

Возглавляет казаков бывший ФСБшник.

Участников акции "Он нам не царь" в Москве 5 мая разгоняли казаки, прошедшие обучение за счет мэрии Москвы. Причем на обучение по охране общественного порядка на массовых мероприятиях московские власти выделили в целом 15,9 миллионов рублей (около 6,6 млн грн по нынешнему курсу).

Об этом пишет TJ со ссылкой на The Bell. Издание обратило внимание на фотографии с митинга, которые сделал блогер Илья Варламов. На снимках есть люди с нашивкой Центрального казачьего войска на форме. Аналогичная нашивка есть на сайте войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".

Согласно данным госзакупок, в 2016-2018 годах "Центральное казачье войско" получило от департамента национальной политики Москвы три контракта на "обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы" на уже упомянутые 15,9 млн рублей.

4 марта на сайте мэрии Москвы были опубликованы фотографии с тренировок казачьего войска. На них видно, что казаки учились задерживать потенциальных правонарушителей.

Кроме того, издание обнаружило, что атамана "Центрального казачьего войска" зовут Иван Миронов Кузьмич. Согласно базе данных СПАРК, его личные данные (ИНН, фамилия, имя и отчество) совпадают с данными бывшего заместителя председателя правительства Самарской области, генерал-лейтенанта запаса ФСБ и бывшего вице-президента по безопасности ООО группа "АвтоВАЗ". Он не ответил на запросы журналистов.

5 мая казаки избивали участников акции "Он нам не царь" на Пушкинской площади в Москве. Об этом свидетельствуют не только фото, но и сообщения СМИ. В частности, журналист Илья Азар писал, что "протестующих избивали не только полицейские, но и разнообразные товарищи с георгиевскими ленточками, а также казаки (в том числе нагайками)".

Отметим, что акции протеста в РФ были приурочены к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина, — "Он нам не царь" — организованы сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Читайте наши новости в Facebook