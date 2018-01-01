СМИ нашли у Юлии Скрипаль тайный счет в банке: за что получила деньги отравленная дочь экс-шпиона

Сейчас эти деньги в российском банке, рассказала племянница Сергея Скрипаля.

У Юлии Скрипаль нашли тайный банковский счет. The Telegraph

По данным издания, эти деньги получены от продажи дома в Британии, который принадлежал брату Юлии Александру и его бывшей жене Наталье. Уточняется, что брат "погиб при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге". А деньги за дом были разделены между Юлией и женой Александра.

"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру, — рассказала газете племянница Сергея Виктории Скрипаль. – Сейчас эти деньги в российском банке".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

Российский политолог назвал задачу отравления Скрипаля. В РФ власти хотят создать образ "осажденной крепости", отметил Пионтковский.