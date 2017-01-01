СМИ назвали число близких к Кремлю российских олигархов, которые попадут под санкции США

В санкционный список США могут попасть более 50 человек, а с членами семей — до 300 россиян.

В США продолжают работать над санкциями в отношении российских олигархов в рамках "Закона о противодействии противникам Америки".

Об этом со ссылкой на "источники в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России" сообщает газета "Коммерсантъ".

Источник близкий к Госдепу США, заверил, что документ подготовят "в срок".

Стоит также отметить, что в конце декабря бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид в интервью изданию сказал, что "администрация президента США активно работает над этим докладом". Он добавил, что к составлению документа причастны Министерство финансов, Госдеп и ряд других ведомств, включая спецслужбы.

Сведения о количестве и именах потенциальных фигурантов доклада держатся в секретности.

Между тем, источники "Ъ" в госорганах США, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует CAATSA) — до 300.

Конкретных имен собеседники издания называть не стали.

По информации издания, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого.

При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из "кремлевского доклада" ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, США определили четыре сферы для введения дальнейших санкций против России, при этом самый опасный для Путина удар может касаться ограничительных мер против российских олигархов.

Как известно, в октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.