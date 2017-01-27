СМИ назвали дату первого разговора Трампа с Путиным

Телеканал CNN также со ссылкой на источник в администрации уточняет, что разговор должен состояться в субботу, 28 января.

Reuters

Первый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина после инаугурации нового президента США может состояться в эти выходные, 28 января.

Об этом со ссылкой на источник в вашингтонской администрации, сообщает издание NBC, пишет РБК.

"Как ожидается, Трамп и Путин поговорят по телефону в этот уик-энд. Это будет первый разговор после инаугурации", — написала в своем Twitter корреспондент NBC в Белом доме Хэлли Джексон.

В свою очередь телеканал CNN также со ссылкой на источник в администрации уточняет, что разговор должен состояться в субботу, 28 января.

В интервью Fox News американский лидер рассказал, что намерен вскоре побеседовать Путиным.

По словам Трампа, Москва и Вашингтон могут объединить усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, ранее советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, Россия и США не смогут заключить "большую сделку" по Украине без согласия Киева.